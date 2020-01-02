Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!

‘’EASTMED’’ Anlaşması Bugün Atina’da İmzalanıyor

Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma bugün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail hükümetleri arasında imzalanıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:13
‘’EASTMED’’ Anlaşması Bugün Atina’da İmzalanıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da saat 18.30’da Zappion Sarayı’nda imzalanacak anlaşmaya, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz imza koyacak.

Rum haber kaynakları, imza töreninin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, akşamüzeri ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla görüşeceği de belirtilen haberde, akşamüzeri 18.00’de ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Anastasiadis ve Netanyahu arasında üçlü bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

Üçlü görüşmeyi, EastMed boru hattının inşasıyla ilgili anlaşmanın imzalanması ve liderlerin basına yapacakları açıklamaların izleyeceği; 15.45’te ise üç ülkenin enerji bakanlarının bir araya geleceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
EASTMED
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hulusioğlu’ndan seçim önerisi
Hulusioğlu’ndan seçim önerisi
2020 Ehliyet harçları zamlandı
2020 Ehliyet harçları zamlandı
Değirmenlik’te bazı bölgelere bugün 4 saat elektrik verilemeyecek
Değirmenlik’te bazı bölgelere bugün 4 saat elektrik verilemeyecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim