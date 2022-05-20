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E.B. taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı

Lapta’da bir spor salonunda 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı

20 Mayıs 2022 Cuma 19:43
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E.B. taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı

Lapta polis karakolunda görevli polis çavuşu Ercan Atasay iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 11 Mayıs saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürerek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti söyledi. 
Polis, Genç kızın önceki gün şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten Atasay, 7 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis spor salonundaki 15 kişiden daha ifade alacaklarını ifade ederek, 3 gün tutukluluk istedi.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı

Son Güncelleme: 20.05.2022 20:18
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