Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

"Ebelik, insan hayatının başlangıcında yer alan en kutsal meslekler arasındadır. "

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:35
61 Okunma
"Ebelik, insan hayatının başlangıcında yer alan en kutsal meslekler arasındadır. "

“Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle mesaj yayınladı “
Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik, insan hayatının başlangıcında yer alan en kutsal meslekler arasındadır. Ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. 
Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, doğum sonrasında yine büyük emek veren ebelerimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınında yine ön saflarda yer almış ve fedakarca görevlerini icra etmişlerdir. 
Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde önemli bir role sahip olan ve her koşulda hizmetlerini esirgemeyen tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim. “
Dt. Ünal Üstel 
Sağlık Bakanı

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelDünya Ebeler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 562 yeni vaka; 1 can kaybı
Güney'de 562 yeni vaka; 1 can kaybı
Erhürman: "Risk grubundaki engellilerin hala aşılanmaması kabul edilemez"
Erhürman: "Risk grubundaki engellilerin hala aşılanmaması kabul edilemez"
Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü
Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim