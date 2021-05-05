“Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle mesaj yayınladı “

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik, insan hayatının başlangıcında yer alan en kutsal meslekler arasındadır. Ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir.

Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, doğum sonrasında yine büyük emek veren ebelerimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınında yine ön saflarda yer almış ve fedakarca görevlerini icra etmişlerdir.

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde önemli bir role sahip olan ve her koşulda hizmetlerini esirgemeyen tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim. “

Dt. Ünal Üstel

Sağlık Bakanı