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“Ebeveynler ve Çocuklara Sanat Eğitimi Üzerine Yeni Yöntemler” çalıştayı düzenleniyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:51
“Ebeveynler ve Çocuklara Sanat Eğitimi Üzerine Yeni Yöntemler” çalıştayı düzenleniyor
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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen herkes için sanat projesi kapsamında, ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rollerini ve sanatın gelişimlerine katkısını değerlendirmek için “Ebeveynler ve Çocuklara Sanat Eğitimi Üzerine Yeni Yöntemler” çalıştayı düzenleniyor. 
EMAA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştay, yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak. 

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Çalıştay Eğitmen Barış Karayazgan öncülüğünde 18.00 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Herkes İçin Sanat Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe programı altında finanse edilmekte ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği tarafından yürütülmekte.

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EMAAçocukEbeveynçalıştayHaberKıbrıs
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