Ebru'ya uygun ilik Güney Kıbrıs'ta bulundu

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ebru Çelen'e, kan kanseri teşhisi konduktan sonra tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi.

Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis konulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı.

ÖNCE BABAYA SONRA KIZINA BULUNDU

Baba Yılmaz Çelen'e 40 gün önce uygun donör bulundu ve ilik nakli yapıldı. Ebru Çelen için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve sanatçı Haluk Levent tarafından 2 ay önce kampanya başlatıldı.