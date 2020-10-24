Ecel evinde yakaladı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
23.10.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Kuzucuk’ta sakin İsfendiyar Halil Eralp (E-83) ikametgahı içerisinde aninden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
83 yaşındaki kişi evinde aniden rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
23.10.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Kuzucuk’ta sakin İsfendiyar Halil Eralp (E-83) ikametgahı içerisinde aninden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.