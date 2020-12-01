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Ecel evinde yakaladı

Güzelyurt’ta sakin Fehmi BENLİ (E-69), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

01 Aralık 2020 Salı 13:33
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Ecel evinde yakaladı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.11.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Fehmi BENLİ (E-69), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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