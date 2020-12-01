Ecel evinde yakaladı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
30.11.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Fehmi BENLİ (E-69), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Güzelyurt’ta sakin Fehmi BENLİ (E-69), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
30.11.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Fehmi BENLİ (E-69), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.