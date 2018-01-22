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Ecevit Caddesi karıştı

Yeşilyurt'ta üç aracın çarpıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:36
Ecevit Caddesi karıştı
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Yeni Bakış'tan Suna Erden'in haberine göre, Güzelyurt’a bağlı Yeşilyurt'ta dün akşam saatlerinde üç aracın çarpıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı. Kazada büyük şans eseri yaralanan olmadı. Kemal Hüroğlu’nun yönetimindeki araçla karşı yönden gelen Salih Dülger’in aracına çarpmasıyla meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. 

Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti: Kemal Hüroğlu, yönetimindeki ER 001 plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Salih Dülger (E-31) yönetimindeki JB 819 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JB 819 plakalı araç ER 001 plakalı aracın arka kısmından gelmekte olan Usman Ali (E-22) yönetimindeki DY 715 plakalı aracın sağ yan kısmına vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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