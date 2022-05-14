Eczacı Salih Suphi Soner son yolculuğuna uğurlandı

82 yaşında hayata veda eden Soner, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip, toprağa verildi.

Salih Suphi Soner, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’na kaydoldu. İstanbul’da Agop Alyanak’tan musıki dersleri de aldı.

Eczacılık Fakültesi ve Konservatuvar eğitiminden sonra 1971’de Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa’da Konak Eczanesi’ni açtı ve eczacılık yapmaya başladı.

Soner, bestekarlığa başlamasından bu yana 320 civarında eser besteledi. “Salih Suphi Soner ve Besteleri”, “İstanbul” ve “Yüzyıllar Boyu Türk Musikisi” adlı eserlere imza attı.

Salih Suphi Soner’in oğlu Cenk Soner İstanbul’da halen Fox TV Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Kızı Esra Cavalieros ise hayatını Paris’te sürdürüyor.