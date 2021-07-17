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Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz’den kınama: “Sözlü ve fizikler şiddetin boyutu arttı”

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KTEB Başkanı Umut Öksüz, İskele bölgesinde hizmet veren bir eczacıya yönelik yapılan sözlü ve fiziksel şiddeti en sert şekilde kınadıklarını duyurarak, son zamanlarda fiziksel ve sözlü şiddetin boyutunun artığını söyledi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:22
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Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz’den kınama: “Sözlü ve fizikler şiddetin boyutu arttı”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, yazılı bir açıklama yaparak, İskele bölgesinde hizmet veren eczacıya yönelik yapılan sözlü ve fiziksel şiddeti en sert şekilde kınadıklarını duyurdu.

Öksüz, “Başta pandemi dönemi olmak üzere, toplumun en yakın sağlık danışmanları olan biz eczacılara gerek nöbette gerekse de mesai saatlerimiz çerçevesinde asla kabul etmediğimiz ve her zaman en sert cevabı verdiğimiz şiddet bir kez daha karşımıza çıkmıştır” dedi.

Hafta içi nöbeti esnasında bir vatandaş tarafından İskele bölgesindeki kadın eczacının önce telefonda, ardından eczanesinde fiziksel ve sözlü şiddete uygulandığını belirten Öksüz, eczanenin yanında bulunan restoran çalışanlarının araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunduğunu aktardı.

“ECZACILARIN YAŞADIĞI SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDETİN BOYUTU SON ZAMANLARDA ARTTI”

Başta nöbet hizmetleri olmak üzere, mesai saatleri içerisinde ve eczanelerin kapalı olduğu saatler de dahil eczacıların yaşadığı sözlü ve fiziksel şiddetin boyutu, yeşil reçeteye tabi ilaçlara erişim için eczane soygunları ve de tehditler son zamanlarda arttığına dikkat çeken KTEB Başkanı Öksüz, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Geçmiş dönemlerde gerek bağlı olduğumuz Sağlık Bakanlığı gerekse de Polis Genel Merkezi’ne bu tarz olaylar ile ilgili şikâyetlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletmemize rağmen, bugün geldiğimiz noktada özellikle büyük şehirlerdeki nöbetçi eczanelerimiz özel güvenlik görevlisi arkadaşlar ile nöbet tutmaya başlamak zorunda kalmıştır. Büyüdüğümüz ülkenin özüne, kültürüne ve geçmişine baktığımızda ise geldiğimiz bu nokta bizleri ciddi anlamda derinden üzmektedir.

“BU TARZ KONULARIN SONUNA TAKİPÇİSİYİZ”

Son olarak, özellikle nöbet bölgelerinde hekim hizmeti olsun veyahut olmasın eczacılar olarak vatandaşın ilaca erişimini, acil sağlık hizmetini ve de ilaç danışmanlığını 1952 yılından beridir sorgusuz sualsiz yürüten meslek örgütü olarak, şiddetin her türlü karşısında olduğumuzu bildirir, bu tarz konuların sonuna takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.”

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:06
Anahtar Kelimeler:
Umut ÖksüzEczacılar Birliği Başkanı
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