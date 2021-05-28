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Eczacılar Birliği Olağanüstü Genel Kurul’a Gidiyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 12 Haziran’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirecek.

28 Mayıs 2021 Cuma 11:54
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Eczacılar Birliği Olağanüstü Genel Kurul’a Gidiyor

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, 17.00’de nisap aranacak olan toplantı, nisap sağlanamazsa mevcut katılımla 17.30’da açılacak.

Başkan Dr. Ecz. Umut Öksüz’ün konuşmasıyla başlayacak toplantıda daha sonra Genel Kurulu yönetmek üzere 1 başkan 2 sekreter seçimi yapılacak, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu okunacak, Birlik Yönetim Kurulu'nun görev süresi boyunca bilançonun ve gelecek dönem bütçesi ve Denetleme Kurulu raporu sunulacak. Daha sonra raporlar görüşmeye sunulacak ve mali rapor aklanacak.

Toplantıda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri de yapılacak. Toplantı üyelerin görüş dilek ve temennilerini ifade etmesi ile sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Eczacılar Birliği
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