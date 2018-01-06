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Eczacılar Birliği: “Veteriner ilaçlarının satışı eczaneler tarafından yapılmalı”

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KTEB, toplum sağlığını önemseyen bir meslek grubu olarak veteriner ilaçlarının, veterinerler tarafından reçete edilmesini desteklemekle birlikte, ilacın satışının reçete karşılığı eczaneler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:24
Eczacılar Birliği: “Veteriner ilaçlarının satışı eczaneler tarafından yapılmalı”
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), toplum sağlığını önemseyen bir meslek grubu olarak veteriner ilaçlarının, veterinerler tarafından reçete edilmesini desteklemekle birlikte, ilacın satışının reçete karşılığı eczaneler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu adına Başkan Süay Sevinç, yaptığı açıklamada, dünyada ilacın üretim aşamasından, kontrolüne, kalite standartlarına ve halka sunumuna kadar olan süreçte eczacıların yer aldığına dikkat çekerek, “Beşeri ilaçlarda olduğu kadar veteriner ilaçlarda da eczacılar bu sürecin ana unsurlarından biridir” dedi.

Son günlerde yapılan açıklamalarda veteriner ilaçlarının satışının sadece veterinerler tarafından yapılması gerektiğinin üstüne vurgu yapılmakta olduğuna işaret eden Sevinç,  “Toplum sağlığını önemseyen bir meslek grubu olarak veteriner ilaçların veterinerler tarafından reçete edilmesini desteklemekle birlikte, ilacın satışının reçete karşılığı eczaneler tarafından yapılması gerekmektedir. Reçete hekim tarafından  eczacıya yazılmış olan hastanın kullanması gereken ilaç ve kullanışlarını içeren bir belgedir” ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerin evrensel bir kural olan doktor-eczacı ilişkisini hiçe sayarak,  “reçeteyi de biz yazarız ilacı da biz karşılaşırız” demesi halinde bunun altında farklı niyetler aranması gerektiğini savunan Sevinç, amacın toplum sağlığı olması halinde kendilerinin her zaman sağlık paydaşlarıyla çalışmaya hazır olduklarını, ancak amacın “eczacılık mesleğine ortak olma” olması halinde “her zaman karşılarında kutsal meslek icra eden eczacıları bulacaklarını” vurguladı.

Sevinç şöyle dedi:

“Bizler hiçbir zaman bir hayvanı eczanemizde tedavi edip reçete yazma girişiminde bulunmadıysak, veteriner hekimlerinde mesleğimize saygı gösterip reçetenin karşılanacağı yerin Eczaneler olduğu gerçeğini kabul etmelerini istiyoruz. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak hayvan sağlığında kullanılan ilaçların kayıt altına alınmasının önemini vurgulamakla birlikte, veteriner ilaçların reçete karşılığında eczaneler tarafından karşılanması gerekliliğini tüm kamuoyu ile paylaşmaktayız.”

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