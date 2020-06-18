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Eczacıların Talepleri Dinledi

Başbakan Ersin Tatar, Meclis önünde eylem yapan Eczacılar Birliği'nin taleplerini dinledi.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:27
893 Okunma
Eczacıların Talepleri Dinledi

Başbakan Ersin Tatar, Meclis önünde eylem yapan Eczacılar Birliğinin taleplerini dinledi. 

Başbakan Tatar, taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini ve en erken zamanda gerekli adımların atılacağını söyledi. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yasa değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından yasa tasarısını Bakanlar Kuruluna götüreceğini kaydetti. 

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise, Başbakan ve Sağlık Bakanına taleplerini içeren bir dosya verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMeclis
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iyi da 2020-06-18 14:43:31

iyi da adamın soy adı ile eylem pankartı yapmak tüm aile ve sülalesi ve sevenlerine saygısızlıktır.

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Misafir Avatar
İhtimal 2020-06-18 14:56:06 @iyi da

Belki öyle düşünmediler.

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