Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Eczaneden hap çaldı, tutuklandı

25 Ocak 2019 Cuma 20:42
Eczaneden hap çaldı, tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren “Ayşe Emiroğulları Eczanesi” isimli iş yerine girerek yeşil reçete ile satılan “Zanax”, “Comodal” ve “Dinox” isimli ilaçları sirkat eden Necat Karaşahin tutuklandı. “Sirkat”, “Dükkan açma” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karaşahin aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Yeşil reçeteli ilaçları sirkat etti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Necat Karaşahin’in 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren “Ayşe Emiroğulları Eczanesi” isimli iş yerinin camını şiş ile açarak içeriye girdiğini söyledi. İçeriye giren zanlının “Zehirlidir” ibaresi bulunan dolap içerisinden yeşil reçete ile satılan “Zanax”, “Comodal” ve “Dinox” isimli ilaçları sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru, yürütülen tahkikat sonucunda zanlının 25 Ocak 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Necat Karaşahin’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutukluluk süreleri uzatıldı...
Tutukluluk süreleri uzatıldı...
Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…
Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…
5 yıl hapis cezasına mahkum edildi
5 yıl hapis cezasına mahkum edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim