Eczaneden hap çaldı, tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren “Ayşe Emiroğulları Eczanesi” isimli iş yerine girerek yeşil reçete ile satılan “Zanax”, “Comodal” ve “Dinox” isimli ilaçları sirkat eden Necat Karaşahin tutuklandı. “Sirkat”, “Dükkan açma” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karaşahin aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Yeşil reçeteli ilaçları sirkat etti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Necat Karaşahin’in 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren “Ayşe Emiroğulları Eczanesi” isimli iş yerinin camını şiş ile açarak içeriye girdiğini söyledi. İçeriye giren zanlının “Zehirlidir” ibaresi bulunan dolap içerisinden yeşil reçete ile satılan “Zanax”, “Comodal” ve “Dinox” isimli ilaçları sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru, yürütülen tahkikat sonucunda zanlının 25 Ocak 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Necat Karaşahin’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.