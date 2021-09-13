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Eczaneler bugün kış dönemi çalışma saatlerine geçiyor

Eczaneler, bugünden itibaren kış dönemi çalışma saatlerine geçiyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 09:37
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Eczaneler bugün kış dönemi çalışma saatlerine geçiyor

Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri ve nöbet listelerine göre bugünden itibaren 15 Mayıs 2022’ye kadar Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka bölgesinde bulunan eczaneler, hafta içi 08.00-17.30 saatleri arasında, Cumartesileri de 08.00-13.30 arasında açık olacak.

Eczanelerin hafta içi kapalı olacağı saatlerde, cumartesi günleri 13.30 sonrasında ve Pazar ile resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık bulundurulacak. Nöbetçi eczaneler, gece yarısına kadar açık olacak.

Kırsal kesimdeki eczanelerde farklı çalışma saatleri uygulanacak.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
EczanelerKış Dönemiçalışma Saat
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