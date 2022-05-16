Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı

Eczanelerde bugünden itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçildi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24
124 Okunma
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı

11 Eylül’e kadar sürecek yeni uygulamaya göre, eczaneler bugünden itibaren 8.00-17.30; Perşembe günü 8.00-13.30; Cumartesi 8.00-13.30 arası açık olacak. Nöbetçi eczaneler 8.00-00.00 arası hizmet verecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), eczanelerin 16 Mayıs 2022 -11 Eylül 2022 dönemini kapsayacak çalışma saatlerini duyurdu.
Buna göre, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet verecek.
İskele Bölgesi’nde  eczaneler hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında açık olacak. İskele’de nöbetçi eczaneler ise 08.00 – 22.00 saatleri arasında çalışacak.
Mesarya Bölgesi’nde bulunan eczanelerin çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 19.00 ve cumartesi ise 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler ise cumartesi günleri 08.00 – 13.30 ve pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Karpaz Bölgesi’ndeki eczaneler, hafta içi 08.00 – 20.00 ve cumartesi 08.00- 16.00 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler de pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 16.00 saatleri arasında çalışacak.
Lefke Bölgesi’nde ise yaz dönemi eczane çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sisteminde olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Öztürkler: Çağın gerektirdiği hizmet modellerini hayata geçirmek için çalışacağım
Ziya Öztürkler: Çağın gerektirdiği hizmet modellerini hayata geçirmek için çalışacağım
"Toplam 12.913 test yapıldı, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır."
"Toplam 12.913 test yapıldı, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır."
Ertuğruloğlu, Kasulidis’in açıklamalarına tepki gösterdi
Ertuğruloğlu, Kasulidis’in açıklamalarına tepki gösterdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim