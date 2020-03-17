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Eczanelerin çalışma saatleri 29 Mart'a kadar farklı olacak

Eczanelerin çalışma saatleri 29 Mart Pazar gününe kadar farklı mesaiye geçti. Buna göre eczaneler 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak.

17 Mart 2020 Salı 11:35
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Eczanelerin çalışma saatleri 29 Mart'a kadar farklı olacak

Hükümetin koronavirüs salgınını önlemek için aldığı kararlarla çalışma saatleri değişen eczacılar, 29 Mart'a kadar farklı mesai saatlerine sahip olacak.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülke genelinde mesai saatleri ve nöbetçi eczane saatlerini duyurdu.

Buna göre tüm eczaneler 29 Mart Pazar gününe kadar 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler ise Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde 13.30 – 01.30; Karpaz, İskele, Mesarya bölgelerinde ise 13.30 – 20.00 (20.00 – 00.00 Reçeteli hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlendi.

ECZANELERE AYNI ANDA EN FAZLA ÜÇ KİŞİ GİREBİLECEK

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, eczanelere gidecek kişilerin üçerli gruplar halinde kabul edileceğini de belirterek şu bilgileri verdi:

"Nöbet esnasında; ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edilecektir.

Güncel mesai saatleri, nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden veya Google Play ve App Store’da bulunan KTEB uygulamasından takip edilmelidir. Resmi site haricinde bulunan web sitelerinde bulunan diğer nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Anahtar Kelimeler:
EczaneKıbrıs Türk Eczacılar BirliğiKoronavirüs
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Gül 2020-03-17 13:06:35

Aynı şartlar market çalışanlarına da sağlanmalı , sabah dan gece yarısına kadar insanlar çalışıyor buda kabul edilemez.

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