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Eczanelerin çalışma saatleri bugünden itibaren değişti

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
Eczanelerin çalışma saatleri bugünden itibaren değişti

Eczaneler, bundan böyle hafta içi günlerde 08.00 – 18.30, Cumartesi günleri ise, 08.00- 13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’ye kadar hizmet verirken, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde gece 01.00’e kadar açık olacak.

Öte yandan Cumartesi günleri saat 13.30’dan itibaren, Pazar günleri, resmi tatil ve bayram günlerinde nöbetçi eczaneler tam gün olarak hizmet verecek.

Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi günleri 08.00-16.00 olarak belirlendi.

Bu bölgelerdeki nöbetçi eczaneler; Pazar günleri, resmi tatiller ve bayramlarda 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

(BRT)

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