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Eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme

Eczanelerin çalışma saatlerine, ülkenin içerisinde bulunduğu durumundan dolayı yeni düzenleme getirildi.

31 Mart 2020 Salı 10:11
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Eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme

Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, eczane mesai çalışma saatleri ve nöbetçi eczane saatleri bugünden itibaren bir sonraki bildirime kadar şöyle olacak:

KKTC GENELİ ECZANE MESAİ SAATLERİ

31 Mart 2020 Salı itibarıyla mesai saatleri: 08.00-13.30 olarak devam edecek.

Nöbetçi Eczane Hizmet Saatlerindeki değişiklik;

Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane saatleri:

13.30 – 20:30 (20.30 – 00.00  Acil Reçeteli Hastalara On-Call Hizmet) olacak.

İskele, Mesarya bölgeleri nöbet saatleri  13.30 – 20.30  (20.30 – 00.00 Reçeteli hastalara On-Call Hizmet).

Karpaz, 08:00-12:00 arası ilaç siparişi alınıp, 12:00-15:00 arası ilgili Belediye tarafından ilaç dağıtımı yapılacak.

Eczanelere gelecek hastalar üçerli gruplar halinde kabul edilecek.

Nöbet esnasında; ateş, öksürük, hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edilecek.

Açıklamada, güncel mesai saatlerinin, nöbetçi çalışma saatlerinin ve nöbetçi eczanelerin sadece Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden veya Google Play ve App Store’da bulunan KTEB uygulamasından takip edilmesi, resmi site haricinde bulunan web sitelerinde bulunan diğer nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi istendi.

Son Güncelleme: 31.03.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsçalışma SaatleriKKTC EczaneEczane
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