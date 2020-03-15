Eczanelerin yeni çalışma saatleri

Hükümetin koronavirüs salgınını önlemek için aldığı kararlarla çalışma saatleri değişen eczacılar, 16 Mart ile 29 Mart arasında farklı mesai yapacak.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülke genelinde mesai saatleri ve nöbetçi eczane saatlerini duyurdu.

Buna göre tüm eczaneler 16 Mart Pazartesi ile 29 Mart Pazar arasındaki sürede 08.00-13.30 saatleri arasına açık olacak.

Nöbetçi eczaneler ise Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde 13.30 – 01.30; Karpaz, İskele, Mesarya bölgelerinde ise 13.30 – 20.00 (20.00 – 00.00 Reçeteli hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlendi.

ECZANELERE AYNI ANDA EN FAZLA ÜÇ KİŞİ GİREBİLECEK

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, eczanelere gidecek kişilerin üçerli gruplar halinde kabul edileceğini de belirterek şu bilgileri verdi:

"Nöbet esnasında; ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edilecektir.

Güncel mesai saatleri, nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden veya Google Play ve App Store’da bulunan KTEB uygulamasından takip edilmelidir. Resmi site haricinde bulunan web sitelerinde bulunan diğer nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."