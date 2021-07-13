Edep Hayu…

Ülke yangın yerine döndü. Kovid patladı, hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız daha ne kadar dayanır kimse bilmiyor. Çok samimi söylüyorum hepsine minettarız, olmalıyız da.

Bir taraftan sağlık için endişe duyan insanlar, diğer taraftan ekonomik endişeleri olan halk, esnaf ve iş dünyası varken, bazı siyasilerimizin bu ülke insanına yaptığı saygısızlık diz boyu.

Hemen herkes benim Sn.Erhan Arıklı ile samimiyetimi bilir, kendisinin de hiç şüphesi yoktur kanımca.

Ama son dönemlerde yaptığı açıklamalar çok rahatsız edici ve saygısızca.

Üzülerek yazıyorum ama eğriye eğri, doğruya doğru demek de bizlerin görevi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı olmadan önce ne dediyse hepsinin tersini yaptı. Hayatı ucuzlatın bazı ürünleri denetimli serbestlik yasası altına alın diye meclis kürsüsünden yaptığı eleştirileri hatırlıyorum. Dönemin bakanı Hasan Taçoy da siz benim yerimde olursanız yaparsınız demişti bir keresinde. Ve iki vekilli bir partinin Başkanı olarak gün geldi çattı Arıklı Ekonomi bakanı oldu.

Oldu mu gerçekten?

Bakan olabildi mi?

Gelin bakalım; hayatı ucuzlatacağım demişti, YAPAMADI

Akaryakıta zam yapma taraftarı değilim demişti; Zam üstüne zam geldi

Elektrik maliyetleri yüksek zam hoşumuza giden bir durum değil dedi; yüzde 15 zam kaçınılmaz demesi uzun sürmedi

Tüp gaza zam yapılmayacak dedi; Tüp gaza zam geldi.

Ekmek zammı, elektrik zammı, tüp gaz zammı derken akaryakıt zammı da ardından geldi.

Bu ülkede hiç bir şey yemeden içmeden elektrik, gaz, akaryakıt giderleri neredeyse asgari ücrete denk, bir de arada hesapta olmayan ek masraf çıkarsa tam yandınız.

Peki tüm bunlar yaşanırken Arıklı ne konuştu ona bakalım;

KIB-TEK’te YOLSUZLUK VAR, KIB-TEK’TE VURGUN VAR, KIB-TEK’TE RÜŞVET VAR, KIB-TEK İHALESİNİ İPTAL EDİYORUM vs…vs..vs…

Sonuç;

Arıklı’nın iddialarının karşılığı sorulunca hepsi havada, çünkü kimse yargılanmadı, çünkü kimsenin savcılığa şikayeti yok, çünkü ne adli polis ne mali polis iddiların ucundakilerden ifade almadı. Peki ne oldu şimdi?

KIB-TEK hangi bakanlığa bağlı , Ekonomi ve Enerji Bakanlığına, kim Ekonomi ve Enerji Bakanı? Erhan Arıklı. Kendine bağlı kurumda herkes hırsız, yolsuz , rüşvetçi, kurum da halkı soyuyor. Tamam kabul ettik Sn.Arıklı peki sen ne yaptın bu iddiların ucundakilere.

Belge sorulunca “Rüşvetin belgesi mi olur P..Venk” diyorsun. E Edep yahu , ne münasebet bu itham.

Kim verdi size bu yetkiyi? Hem bu kurum halkındır diyeceksin hem kurumu itibarsızlaştıracaksın , hem çalışanlarını itibarsızlaştıracaksın hem de belge sorulunca küfür edeceksin. Kendi masumiyet karneniz ne kadar önemli ise başkalarının da masumiyet karnesine önem vereceksiniz bu uslup doğru değildir. Onca sıkıntıya ve vaatlerinize rağmen sizden tek duyduğumuz KIB-TEK ile ilgili iddialar halk yanıyor Sn.Arıklı. Zam yağmuru asit yağmuru gibi düşüyor insanların üzerine. Döviz borcu olanlar ne yapacağını bilemez halde siz hala karşılıklı sövüşme derdindesiniz .

Saygı düzenin anahtarıdır. Toplumun derdi derdiniz olmadıkça, esnafın acısı acınız olmadıkça anahtar sizde değil.

Şimdi başta sorduğum soruya gelelim. Ekonomi ve Enerji Bakanı oldunuz mu Sn.Arıklı?