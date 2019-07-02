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Edip Akbayram Güzelyurt’u salladı

Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 42. Güzelyurt Portakal Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 10:29
Edip Akbayram Güzelyurt’u salladı

Festival kapsamında Türkiye’nin usta ses sanatçılarından Edip Akbayram konser verdi.

Festival Parkı Konser Alanı’nda sahne alan sanatçı izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Metrisin Önü, Kuşlar, Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar gibi şarkılarını izleyenlerle birlikte seslendiren sanatçı, büyük alkış topladı.

Halka açık ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser, yoğun ilgi gördü.

42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde yarın akşam da Türkiye’nin sevilen seslerinden Mehmet Erdem sahne alacak.
Konser, Kapalı Çarşı Meydanı’nda halka açık ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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