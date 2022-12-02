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Edip: Yeni dönemde yeni projeler hayat bulacak 

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP Başkan Adayı Edip, yeni dönemde yarım kalan işleri bitirip yep yeni projelerle bölgesel kalkınmayı sağlayacaklarını kaydetti.

02 Aralık 2022 Cuma 15:21
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Edip: Yeni dönemde yeni projeler hayat bulacak 



Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, 25 Aralık sonrasında bölge halkına hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.
Hayata geçen projeler ile bölge halkına sunulan hizmetleri vatandaşların gördüğünü belirten Edip, son dönemde bir pandemi süreci yaşandığını anımsattı. Pandemi döneminde hep sahadaydık” diyen Edip, bundan dolayı yarım kalan işlerin de yeni dönemde tamamlanacağını kaydetti. Edip, “Önümüzdeki bu dört yıllık süreçte de yeni projelerimizi bir bir uygulamaya koyacağız” dedi.
Sorunların ve sıkıntıların farkında olduklarını ve merkezi hükümetle işbirliği içerisinde bunların aşılması için yeni dönemde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan İlker Edip, “Hayata geçireceğimiz projelerimiz ile bölgesel kalkınmayı sağlayacağız” diye konuştu. 

İlker Edip sözlerini şöyle noktaladı:
“Ben ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte, halkımızın güvenini boşa çıkartmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.  “Ben” değil “biz” diyerek, el ele, kol kola, gönül gönüle, bölgemizin çıkarları için hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz.”

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