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Ediz Yalçın'dan büyük başarı!

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:05
Ediz Yalçın'dan büyük başarı!

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilki (KGS-1), 25 Ocak 2020 Cumartesi günü yedi merkezde 1978 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Paşaköy’de bulunan Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerinden Ediz Yalçın 99 puan alarak KKTC ve Lefkoşa ikincisi oldu. Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Yalçın Haber Kıbrıs’a konuşarak başarısının sırrını anlattı.

Düzenli ve sistemli bir çalışma ile başarıyı elde ettiğinin altını çizen Ediz Yalçın Eşref Bitlis İlkokulu’ndaki öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Köy okullarında okuyan çocukların başarılı olabileceğini göstermenin gururunu yaşadığını kaydeden Ediz Yalçın sınavda başarılı olan diğer arkadaşlarını tebrik etti.

Ediz Yalçın tüm arkadaşlarının sistemli çalışma ile başarılı olabileceğini vurgulayarak “Her şey ders değil. Ben derslerime çalışırken sosyal yaşantımı ihmal etmedim. Her şeyi kararınca yaptım” dedi.

HABERKIBRIS

Son Güncelleme: 27.01.2020 16:08
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberEdiz Yalçı
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