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Edremit'te uyuşturucu tasarrufundan 7 tutuklu

14 Mayıs 2021 Cuma 10:22
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Edremit'te uyuşturucu tasarrufundan 7 tutuklu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLMASI

Edremit’te bulunan bir sitede uyuşturucu madde tasarrufundan 7 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Edremit’te bulunan bir sitede, dün akşam 22.30 sıralarında yüksek ses ve gürültü şikayeti üzerine olay yerine giden polis ekibi tarafından sitenin avlusu içerisinde ağaçlar arasına şüpheli olarak tespit edilen O.O.O. (E-27) ve A.A.(E-24) alıkonarak, söz konusu mahalde yapılan aramda; poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. İki şahıs da tutuklandı.
Daha sonra tutuklanan şahısların kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada ise, yaklaşık 0.100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Evde bulunan J.U.(E-24), E.A.(E-22), P.C.(K-27),  M.N.T.M.(K-23) ve M.R.H. (K-25) tutuklandı.

Son Güncelleme: 14.05.2021 10:36
Anahtar Kelimeler:
EdremitTutuklu
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