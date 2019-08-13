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Edremit ve Gazimağusa’da Uyuşturucu

Edremit’de N.O.D.’nin (E-24)  ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 50 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulundu. 

13 Ağustos 2019 Salı 12:07
Edremit ve Gazimağusa’da Uyuşturucu

Dün meydana gelen olayda uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı. 

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde F.A.O.(E-24) ve S.C.A.(K-22) tarafından marketin kasasında unutulan gözlük kılıfı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, içlerinde uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet foil bulundu. 

Dün meydana gelen olayda bulunan maddelere emare olarak el konulurken, ayni gün bahse konu şahısların kaldığı yurt odasında yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıslar tutuklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
EdremitGazimağusaUyuşturucu
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