Edremit ve Gazimağusa’da Uyuşturucu

Dün meydana gelen olayda uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde F.A.O.(E-24) ve S.C.A.(K-22) tarafından marketin kasasında unutulan gözlük kılıfı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, içlerinde uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet foil bulundu.

Dün meydana gelen olayda bulunan maddelere emare olarak el konulurken, ayni gün bahse konu şahısların kaldığı yurt odasında yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.