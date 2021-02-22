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EDREMİT’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Edremit köy içine 6 saat elektrik verilemeyecek. 

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:18
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EDREMİT’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Edremit köy içine 6 saat elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak. 

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