EDREMİT’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Edremit köy içine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.