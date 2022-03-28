Efsun Kaşif yeni görevine atandı

İlkan Varol’un Ombudsman atanmasıyla boşalan Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevine, Efsun Kaşif atandı.

Üçlü kararnameyle yapılan atama yarından itibaren geçerli olacak.

Halen Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevini yürüten Efsun Kaşif, bu görevden alınarak yeni görevine atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine de Revin Gürler atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevini yürüten Tevfik Direnç ise bu görevden alındı.

Atama ve görevden almalar yarından itibaren geçerli olacak.