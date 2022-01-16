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Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Ocak 2022 Pazar 14:44
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Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen deprem, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 14:48'de merkez üssü Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16.5 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi. AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Öte yandan depremle ilgili şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Ege Denizi'ndeki deprem sonrası İzmir Valiliği ve Vali Yavuz Selim Köşger'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme: 17.01.2022 00:29
Anahtar Kelimeler:
AfadDeprem
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