Egemen Eşitlik Platformu Kuruldu

Egemen Eşitlik Platformu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sivil toplum kuru-

luşları, sendikalar, siyasi partiler ve birçok yerel kuruluşun desteğiyle oluşturulan

toplumsal bir harekettir.

Egemen Eşitlik Platformu, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunmakta ve bunu nihai bir

çözüm modeli olarak görmektedir. Platform, iki devletli egemen eşitliğe dayalı bir

modelin hayata geçirilmesine ve tam bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var

olmasına inanan gönüllülerden oluşmaktadır.

1968’den beri devam eden müzakere sürecinde Rum tarafının uzlaşmaz tutumu

sayesinde bu güne dek hiçbir sonuç alınamamıştır. 2004 Annan Planı Referandu-

munda Kıbrıs Türk tarafı açısından birçok konuda tavizler verilmesine rağmen federa-

syon tezi, yine Rumlar tarafından kabul edilmemiştir. Birleşmiş Milletler parametreleri

kapsamında yıllardır müzakere masasında görüşülmekte olan federasyon tezi, Rum-

ların zamana yayma politikasından başka hiçbir şeye hizmet etmemektedir.

Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman eşit statüde görmeyen Rum tarafının, siyasi eşitliğe

dayalı federal çözümü kabul etmeyeceğini uluslararası kamuoyu çok iyi bilmektedir.

Ancak zamana yayılan bu süreçte, ambargolar altında ezilen ve dünyadan izole edilen

taraf ise Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasında herhangi bir

sorumluluğu bulunmayan Kıbrıs Türk Halkı meselenin çözümsüz kalmasının mağdu-

ru olmaya devam etmektedir.

Egemen Eşitlik Platformu, bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk

tarafının iki devletli çözüm ışığında birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk halkının hak ve

çıkarlarının korunması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde nihai

bir çözümün sağlanması hususunda ısrarcı olunacağı ve bu doğrultuda ucu açık

olmayan bir müzakere sürecine destek verecektir.

Kıbrıs’taki iki eşit halktan biri olan Kıbrıs Türk halkının, bu topraklar üzerinde hür ve

onurlu yaşayabileceği iki devletli modelin tek çözüm yolu olduğuna inanan ve buna

destek veren tüm gönüllüleri Egemen Eşitlik Platformu çatısı altında birlikte hareket

etmeye çağırıyoruz.