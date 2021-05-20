"Egemen eşitlik talebinden geri adım atmayacağız"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, mecliste kürsüye çıkarak, gelen eleştiriler üzerine bazı noktalara açıklık getirmek istediğini söyledi.

Türk tarafının 6 maddelik önerilerine değinen Ertuğruloğlu, ön şart olarak değerlendirilen maddenin 1964’ten beri ön şart olarak konulan maddeyi ortadan kaldırmak adına konulduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, böyle bir sürecin başarı şansının sıfır olduğunu bunun temel nedeninin Rum tarafının taşıdığı devlet statüsü olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, Rum tarafının devlet, Türk tarafının toplum statüsü sürdüğü sürece, görüşmelerden farklı sonuç beklenemeyeceğini söyledi.

Türk tarafının misyon ve vizyonuna itirazın, devlet statüsüne itiraz olduğunu değerlendiren Ertuğruloğlu, varılan noktadan geri adım atılmasının söz konusu olmadığını, egemen eşitlik eşit uluslararası statü talebinden geri adım atılmayacağının belirtti.

“Rumlar devlet, biz toplum statüsünde olacaksak, biz görüşmeyeceğiz” diyen Ertuğruloğlu, bu görüşten geri adım atılmayacağını yineledi.

Ertuğruloğlu, “Başta İngiltere olmak üzere dünya, Rumun Kıbrıs Cumhuriyeti olma hakkı olmadığını bilmiyor mu? Bize bile bile haksızlık yapanlardan, izolasyonlar uygulatanlardan medet umma noktasına getiriliyoruz” dedi.

AB’nin ve BM’nin tarafsız olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, müzakere edeceklerin uluslararası zemini eşitlenmediği sürece görüşmelerden sonuç almanın mümkün olmayacağını söyleyerek, “Rum devleti Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınıyor. Onun sorunu çözülmüştür zaten” dedi.

Vatandaşların günlük yaşamını olumlu etkileyebilecek güven artıcı önlemlerin ayrı konular olduğunu söyleyen Ertupğruloğlu, Rumun statüsünün bu noktada da sorun teşkil ettiğini tüm sorunların kaynağının statü olduğunu, bunun aşılması gerektiğini belirtti.

Cenevre’de yapılan önerilerin, her kelimesinin defalarca söylenen ve vurgulanan görüşler olduğunu, hiçbirinin sürpriz olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, Türk tarafının Cenevre’de bu kadar dik duruş sergileyeceğini diğer tarafların beklemediğini, Anastasiadis’in “dünyasının yıkıldığını” söyledi.

“Kıbrıs Türk tarafının çözüm istemeyen taraf haline geldiğini” söyleyenler olduğunu belirten Ertuğruloğlu, BM ve AB’nin tarafsız olmadığını zaten ambargo ve izolasyon uyguladıklarını amaçlarının Kıbrıs Türkünü Rumun boyunduruğu altına sokmak olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, “Biz eşitliğimize, özgürlüğümüze, Anavatanımza sahip çıkıyoruz” dedi.

BM’nin Kıbrıs sorununa yanlış teşhis koyduğunu, sorunu çözemeyeceğini söyleyen Ertuğruloğlu, “BM parametreleri içinde biz ne kazandık?” dedi.

Sınır kapılarının açılmasına karşı olmadıklarını söyleyen Ertuğruloğlu, “Yeter ki bunlar mütekabiliyetlere uygun olarak yapılsın” dedi.