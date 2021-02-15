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“EGEMEN EŞİTLİKTEN VAZGEÇİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayriresmi 5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeyken, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirtti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:14
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“EGEMEN EŞİTLİKTEN VAZGEÇİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayriresmi 5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeyken, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirtti.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı için vazgeçilemez kırmızı çizgilerden olan  egemen eşitliğin  kabul edilemeyeceğini bir kez daha açıkladığını kaydeden Tatar, “egemen eşitlikten vazgeçilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı açıklamasında, Rum Müzakereci  Andreas Mavroyannis’in “Türk tarafının egemen eşitlik talebi memleketin sonu olacaktır”  ifadesini kullanıp,  Rum zihniyetinin değişmediğini ve asla değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

“Mavroyannis’in kullandığı “memleket” ifadesine göre  Kıbrıs’ın tek sahibi ve efendisi sadece Rumlardır ve Kıbrıs Türk halkı  azınlıktır. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de bugüne kadar yaptığı pek çok açıklamada “Kıbrıs Türkleri azınlıktır, azınlıkların da egemenlik ve siyasi eşitlik hakları yoktur” diyerek köhnemiş, ırkçı ve hakimiyetçi  Rum zihniyetini gözler önüne sermiştir.

Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki;  Türkiye’nin garantörlüğü,  Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, egemenliğimiz ve siyasi eşitliğimiz  bizim kırmızı çizgilerimizdir ve bunlardan asla vazgeçilemez. Çünkü bunlardan vazgeçmek demek, Rum boyunduruğu altına girmeyi kabul etmektir.” 

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak uzun yıllardan beri devam eden müzakere süreçleri ile Mont Pelerin ve Crans Montana  görüşmelerinin de  Rum tarafının köhnemiş zihniyeti ve olumsuz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını anımsatan Tatar, “federasyona dayalı çözüm modelinin tükendiği ortaya çıkmış, Kıbrıs ve bölgenin yararına yönelik olarak da  yan yana yaşayan, eşit haklara sahip, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Bu çözüm modeli de  bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi olan Türkiye tarafından da desteklenmektedir” dedi.

“RUM TARAFI KABUL EDİLEMEZ TALEPLERDE  VE TAHRİKLERDE BULUNARAK GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli uluslararası alanda da destek  bulurken, Rum tarafının bilinçli ve sistematik bir şekilde kabul edilemez taleplerde  ve tahriklerde bulunarak gerginliği tırmandırmakta olduğunu belirtti.

Tatar, “Temennimiz  egemen eşit iki ayrı devlete  dayalı çözüm modelinin hayata geçirilmesidir. Rum tarafın tüm tahriklerine rağmen, bu yolda  uğraşlarımız devam edecek ve geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

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