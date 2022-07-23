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"Egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

 Milli mücadele yıllarında şehit edilen 21 Tuzlalı, Tuzla Şehitliği’nde bu sabah düzenlenen törenle anıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:29
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"Egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tuzla Şehitlerini anma törenine katılarak bir konuşma yaptı. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, törendeki konuşmasında kendilerine şehitler tarafından bırakılan kutsal emaneti sonraki nesillere sapasağlam bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. 

Kimsenin Kıbrıs Türkü’nü aldatmaya, garantileri sulandırmaya kalkmamasını isteyen Töre, Birleşik Kıbrıs tecrübesini Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ortak girerek yaşadıklarını anlattı. 

Rumların Enosis hedefi ve Akritas planları nedeniyle bugünlere gelindiğini anımsatan Töre, saldırılara uğrayıp acılar çekildiğini, katliamlar yaşandığına değindi. 

Tuzla gibi küçük bir köyde 21 şehidin yer aldığını ifade eden Töre, vatanın her bir toprağında şehitlerle verilen mücadeleler sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi. 

Töre, “Egemenliğimizden, garantörlükten, Anavatanımızdan ve göklerdeki bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek şehitlerin ruhlarının incitilemeyeceğini söyledi. 

20 Temmuz ruhunu her daim yaşatılması gerektiğini vurgulayan Başkan Töre, şehitleri saygı ve rahmetle anarken, “İnşallah böyle bir şey olmaz ama, bir gün tekrar can vermek kan vermek gerekirse hepimiz birer mukavemetçi, mücahit ve Mehmetçik olarak göreve hazırız” dedi. 

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