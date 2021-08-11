(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen "Kanunsuz Bıçak Taşımak, Şiddet Tehditti, Darp," suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Z mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Damla Solak olguları aktardı.

Polis, zanlının 10.08.2021 tarihinde Gönyeli'de meydana gelen "Kanunsuz Bıçak Taşımak, Şiddet Tehditti, Darp," suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 10.08.2021 tarihinde saat 21.54 raddelerinde kendisine boşanma davası açacağı gerekçesi ile Gönyeli’de sakin eşinin misafir olarak bulunduğu eve giderken umumi bir yer olan Gönyeli'de Çukurova Sokakta tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı siyah saplı 13.5 cm ağız uzunluğu ve toplamda 27.5 cm uzunluğundaki bıçak ile ayni sokakta bulunan B.Z.C’ye ait 3 numaralı ikametgaha girip konu ikametgahın salon kısmı içerisinde elinde bulundurduğu bıçağı adı edilene gösterip sol kolunu boğazına dayayıp duvara sıkıştırıp darp ettikten sonra adı edilene hitaben, “Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunup tekrardan saçını çekerek darp ettiğini anlattı.

Polis, müştekinin ayni gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudunda darp ve cebir izi olmadığı yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, ayni gün zanlının tespit edilerek aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının konu bıçağı ayni gün polise teslim ettiğini ve konu bıçak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının Türkmenistan vatandaşı olup çalışma izni ile KKTC'de bulunduğunu söyleyerek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.