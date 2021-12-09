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“Eğer bir adayın bu meclise ve ülkeye katkı koyabileceğine inanıyorsanız oy verin”

UBP Milletvekili aday adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:59
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“Eğer bir adayın bu meclise ve ülkeye katkı koyabileceğine inanıyorsanız oy verin”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Neden Milletvekili aday adayı olduğunu anlatan Öztürkler, “Niteliğin nitelikle gelişmesi gerektiğine inan biriyim. Toplum bugüne kadar meclisin iyi çalışmadığından hep şikâyet etti. Toplum daha nitelikli kişileri ortaya çıkartmak ve seçici olmak zorundadır. Kimin ne yaptığına çok iyi dikkat etmek lazım. Bir kişinin geçmişini, neler yaptığını, neler ortaya koyduğunu iyi araştırmak gerekiyor. Cumartesi günü aday kurultayımız gerçekleşecek. Kendi partimin üyelerime sesleniyorum. Eğer beni destekleyecekseniz tanıdığınız veya beni sevdiğiniz için değil, Ziya Öztürkler’in tecrübelerinin ne olduğunu, hangi işleri yaptığını, hangi görevlerde bulunduğunu, hangi projelere imza attığını, neler yapabileceğini ve ne gibi vasıflara haiz olduğunu araştırın. Eğer bir adayın bu meclise ve ülkeye katkı koyabileceğine inanıyorsanız oy verin. Ben başarabileceğime sonuna kadar inanıyorum. Kendim için değil, ülkem için, Mevki ve makam için değil toplum için, kişisel zümrem için değil halk için neler verebileceğimi ve neler yapabileceğimi planlıyorum, düşünüyorum, tasarlıyorum. Bundan dolayı herkesten destek bekliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ziya ÖztürklerGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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