“Eğer sandığa gitmeyecekseniz bu ülkenin siyasetini eleştirmeyin”

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UBP Milletvekili adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

23 Ocak seçiminin bir kader seçimi olduğunu ve ülkenin geleceğini belirlemek için önemli bir sürece girdiğimizi kaydeden Gardiyanoğlu, Boykot bu ülkede geleceğimizi baltalayan bir tercihtir. Boykotçulara şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kim olursa olsun mutlaka sandığa gidin ve demokratik hakkınızı kullanın. Eğer sandığa gitmeyecekseniz de bu ülkenin siyasetini eleştirmeyin. Buna hakkınız yoktur. Eğer sandığa gider ve vatandaşlık görevini yaparsanız ülke yönetiminde söz sahibi olursunuz ve eleştiri yapabilirsiniz. Seçime giderken de eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu ülkenin yüzde 99’u okuryazardır. Adayların özgeçmişlerini okumak seçmenin 10 dakikasını alır. Adaylara baktığımızda ülkenin geleceğine etki edebilecek kişiler var. 400 tane aday var, siyasi partiler var ve tüm siyasi partilerde değerli adaylar var. Bu ülkede kendini ispatlamış kişiler var. Bir ayakkabı bile alırken bile 40 defa deneriz. Bireysel tüketimlerimize bu kadar özen gösteren bir toplumken, bu ülkenin geleceğine yön verecek kişilerin seçilmesine o kadar önem vermiyoruz” dedi.

Seçmen listeleri hakkında da konuşan Gardiyanoğlu, “Maalesef seçmen listelerimiz günce değil. KKTC vatandaşlığını almış, seçmen listesine girmiş ancak şuan bu ülkede yaşamayan on binlerce insan var. Eğer YSK bugün seçime katılım yüzde 50 diyorsa bu gerçekte yüzde 70’tir. Hala daha vefat etmiş kişilerin de seçmen listelerinde olduğunu biliyoruz. Vatandaşlık sorumluluğunu bilen ve sandığa gidenlerin oranının yüzde 70 olduğunu biliyoruz ama bu nedenlerden dolayı seçime katılım daha az görünüyor” ifadelerini kullandı.