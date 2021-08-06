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Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “Kaybedecek bir yılımız daha yok”

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Çocuklarımızın öğretmenlerine ihtiyacı var. Kaybedecek bir yılımız daha yok” diyerek, “Yüz yüze eğitim için, geleceğimiz için aşı olalım” çağrısında bulundu.

06 Ağustos 2021 Cuma 15:25
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Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “Kaybedecek bir yılımız daha yok”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimin yüz yüze başlaması adına bir kez daha çağrıda bulunarak, “Çocuklarımızın öğretmenlerine ihtiyacı var. Kaybedecek bir yılımız daha yok” dedi.

Amcaoğlu, “Yüz yüze eğitim için, geleceğimiz için aşı olalım” çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, son iki haftadır, eğitim yüz yüze başlaması adına çağrılarda bulunuyor, bunun artık bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor.

Pandemi nedeniyle son bir yıldır yüz yüze eğitim yapılamıyor. Eğitim, Eylül 2020’de yüz yüze başlamış ancak okullarda yayılan pozitif vakalar nedeniyle çevrimiçi eğitime dönüştürülmüştü.

Amcaoğlu, 2021-2022 öğretim yılında okulların güvenli, sağlıklı ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek amacıyla çalışmalarına son sürat devam ettiklerini duyurmuştu.

İLGİLİ KURUMLAR, YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TOPLANMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, KTÖS, KTOEÖS, KTTB, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ve bakanlığa bağlı öğretim müdürlükleri ile Bakanlık Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirmiş ve görüş alış – verişinde bulunulmuştu.

Yapılan toplantıda; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında kurulacak koordinasyon mekanizması, yakın temaslı, temaslı veya pozitif vaka durumunda takip edilecek müdahale planı, bölgesel ve okul bazlı tedbirler üzerindeki görüşlerin, yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst kuruluna iletilmesi kararı alınmıştı.

Toplantıya katılan paydaşlar, 2021-2022 Öğretim yılında okulların kapanmaması ya da yine bir kapanma gündeme gelirse okulların en son kapanacak kurumlar olması gerektiğinin altını çizdiler. Bu hususta, birlikte çalışmanın gerekliliğine ve halkın bu noktada bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapılmasına vurgu yapılmıştı.

Son Güncelleme: 06.08.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluEğitimKoronavirüs
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