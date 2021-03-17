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Eğitim Bakanı Amcaoğlu Levent Koleji fen sergisine katkı koyan öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Levent Kolejinin geleneksel fen sergisi için çalışma yapan öğrencileri, yayımladığı mesajla tebrik etti.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:28
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Eğitim Bakanı Amcaoğlu Levent Koleji fen sergisine katkı koyan öğrencileri tebrik etti

Olgun Amcaoğlu mesajında, “Bu zor süreçte, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu çalışmayı yürekten tebrik eder, online serginin hazırlanmasında emeği geçen özellikle Levent Koleji Bilim Kulübü öğrencilerini, öğretmen ve okul idarecilerini kutlarım” dedi.

Levent Koleji’nin geleneksel fen sergisi bu yıl Albert Einstein ve Stephan Hawking’i anmak için 14 Mart Pazar günü online olarak ziyarete açıldı.

Öğrencilerin çalışmaları sciencefair.leventschools.org adresinden indirilebiliryor. Sitede yer alan 29 deneye 90’dan fazla öğrenci katıldı.
        
        
       

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