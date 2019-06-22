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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la üniversitelerin geleceği ve yöneticiler tarafından gündeme getirilen sorunlara ilgili ivedi çözümler üretmek için çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, KKTC yükseköğreniminin, tanıtım ve markalaşma faaliyetleriyle desteklenmesi gerekliliğinin vurgulandığı toplantıda, Bakan Çavuşoğlu’na Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşlik etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaklaşık 3 saat süren toplantının gayet olumlu geçtiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde var olan kalitenin arttırılması ve KKTC yükseköğreniminin bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığını söyledi.

Ağırlıklı olarak denklik, denetleme, yatay geçiş, akademik unvanlar ve kontenjanların konuşulduğu toplantıda, görüşülen konuların çözümüne yönelik mutabakat sağlandığı ve konuların aciliyeti gereği çalışma gruplarının oluşturulup, bir ayı geçmeyecek bir süre içerisinde çözümlerinin protokol metniyle kalıcı olmasının sağlanması kararlaştırıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç da iyi bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, KKTC yükseköğrenimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluEğitim
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