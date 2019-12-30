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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan yeni yıl mesajı

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:52
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduklarını belirtti.

Yeni yılda da eğitim ve kültür adına sorumlulukla hareket edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu heyecan bizleri daha dinamik ve azimli kılıyor” dedi.

Eğitim Bakanı yayımladığı yeni yıl mesajında,“2020 yılına gireceğimiz şu günlerde, ümitlerimizi, heyecanlarımızı, beklentilerimizi yeniliyor; yepyeni hedefler koyuyoruz. Başta eğitim camiası olmak üzere, halkımızın yeni yılını kutluyoruz”  ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, yeni yılın öğrencilere, öğretmenlere, eğitim çalışanlarına, velilere, ülkeye, millete ve insanlığa sağlık, mutluluk, başarı, kardeşlik, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Nazım Çavuşoğlu, halkın yeni yılını kutladı.

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