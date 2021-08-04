Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, 2021-2022 öğretim yılında okulların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek amacıyla odak grup toplantılarına devam ettiklerini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Yüz yüze eğitime geçmekte kararlıyız ve ısrarcıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir yıl daha kaybetmesine göz yumamayız. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, KTÖS, KTOEÖS, KTTB, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ve bakanlığa bağlı öğretim müdürlükleri ile bugün akşam saatlerine kadar Bakanlık Toplantı Salonunda bir toplantı daha gerçekleştirdik. Paydaşlarımızın görüşlerini dinledik. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında kurulacak koordinasyon mekanizması, yakın temaslı, temaslı veya pozitif vaka durumunda takip edilecek müdahale planı, bölgesel ve okul bazlı tedbirler üzerindeki görüşlerin, yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst kuruluna iletilmesi kararlarını aldık. Toplantıya katılan paydaşların, 2021-2022 Öğretim Yılında okulların kapanmaması ya da yine bir kapanma gündeme gelirse okulların en son kapanacak kurumlar olması gerektiğinin altını çizdiler. Bu hususta birlikte çalışmanın gerekliliğine ve halkın bu noktada bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapılmasına vurgu yaptılar.”