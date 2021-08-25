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Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan açıklama

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitim ordusunun yüzde 95 aşılandığını ifade etti. Aksi olumsuz gelişmelere de hazır olduklarına dikkati çekti.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:31
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Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan açıklama

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm eğitim kurumlarında, meslek liseleri dahil pandemi kurullarının oluşturulacağını, olası pozitif, temaslı ya da semptom gösterenlere yönelik gerekli tedbirlerin koordineli şekilde uygulanacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, eğitim ordusunun yüzde 95 aşılandığını ifade etti.

Tv2020’de konuşan Eğitim Bakanı Amcaoğlu, konu hakkında şöyle dedi;

“Gelen öğrencilerin eksik aşıları varsa üniversite bünyesinde tamamlanacak. 20 bin 500 eğitim ordusunun yüzde 95’i aşılandı. Değil personel, yaz döneminde eğitim alan öğrenciler dahi aşılanmaktadır. Her okulda pandemi kurulları oluşturulacak. Bakanlık bilgilendirilmek kaydıyla -orta okul, liseler ve meslek liseleri dahil- tespit edilen temaslı ya da vakalar ya da semptom gösterenler ekiplerle iletişime geçilerek tedbirler alınacak.”

Vatan Mehmet - Kıbrıs Postası

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