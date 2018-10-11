Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93795
ALTIN
231.436
DOLAR
5.9752
STERLİN
7.8954
EURO
6.8997
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

Eğitim Bakanı Özyiğit Fas’a gitti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili konferansa katılmak üzere  Fas’a gitti.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:42
Eğitim Bakanı Özyiğit Fas’a gitti

Özyiğit, KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti sıfatıyla gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından düzenlenen 13. İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Genel Konferansı’nda konuşma yapacak. Yarın başlayacak konferans cuma günü tamamlanacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenecek konferansa katılmak üzere bugün ülkeden ayrılan Bakan Özyiğit’e temasları sırasında eğitim-öğretim uzmanı Şebnem Pekdoğan eşlik edecek.

Özyiğit, Rabat’taki konferansta konuşma yapacak, ayrıca teşkilata üye ülkelerin eğitim ve kültür bakanları ve delegasyonlarıyla da görüşme gerçekleştirecek.
Özyiğit konferansın ve temaslarının tamamlanmasının ardından 14 Ekim Pazar günü KKTC’ye dönecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Eğitim BakanıCemal ÖzyiğitFasHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman: Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışma tamamlanıyor
Başbakan Erhürman: Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışma tamamlanıyor
Hemmings'in otopsi sonucu açıklandı
Hemmings'in otopsi sonucu açıklandı
Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaptı
Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim