Eğitim Bakanı’na rağmen başladılar

Havadis'te yer alan habere göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, Kuran Kursları konusundaki açıklamasının üzerinden 48 saat geçmeden, kurslar için uzun süredir hazırlık yapanlar harekete geçti. Cami kapılarına asılan ilanlarla Kuran Kursları’nın başladığı duyuruldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Salı günü Havadis TV’de yaptığı açıklamada, Kuran Kursları konusunda net konuşarak “tarikatlara teslim olmayacağız” ifadesini kullandı. Birçok ailenin çocuğunu başka bir seçeneği olmadığı için Kuran Kurslarına gönderdiğini belirten Özyiğit, “Yerel yönetimlerle işbirliği içinde, çocuklara eğitimsel kültürel aktiviteler içeren olanaklar sağlayacağız. Buna rağmen Kuran Kurslarına talep olması halinde de gerekli değerlendirmeleri yaparız Ama tarikatlara da teslim olmayacağız bunu da herkes bilsin” dedi.

Arabahmet Cami’ndeki ilan

Lefkoşa Surlariçi’ndeki tarihi Arabahmet Cami’nin bahçe kapısına asılan ilan ile Kuran Kurslarının başladığı duyuruldu. El yazısı ila kartona yazılan duyuruda “Yaz Kuran Kurlarımız başlamıştır. Hafta içi 9:30’da. Talebeleri bekliyoruz Camiye” ifadeleri yer aldı. Konuyu kamuoyunun dikkatine getiren vatandaşlar, kursların devletin mi tarikatların mı kontrolünde yapıldığı sordu.