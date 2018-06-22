Eğitim Bakanı’na rağmen başladılar

Havadis'te yer alan habere göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, Kuran Kursları konusundaki açıklamasının üzerinden 48 saat geçmeden, kurslar için uzun süredir hazırlık yapanlar harekete geçti. Cami kapılarına asılan ilanlarla Kuran Kursları’nın başladığı duyuruldu.
Arabahmet Cami’ndeki ilan
Lefkoşa Surlariçi’ndeki tarihi Arabahmet Cami’nin bahçe kapısına asılan ilan ile Kuran Kurslarının başladığı duyuruldu. El yazısı ila kartona yazılan duyuruda “Yaz Kuran Kurlarımız başlamıştır. Hafta içi 9:30’da. Talebeleri bekliyoruz Camiye” ifadeleri yer aldı. Konuyu kamuoyunun dikkatine getiren vatandaşlar, kursların devletin mi tarikatların mı kontrolünde yapıldığı sordu.
Ne Bakanı takması, KKTC yi takan yok. Siz kendi kendinize gelin güveyi olmaya devam edin. Allah'tan sonra en soyut şey KKTC dir. Tek tanıdım diyen TC de kullanmak için tanıdı. Kullanıyor. Hem şimdi TC de yok. Değişin afını. Tayip Erfoğan Cumhuriyeti!