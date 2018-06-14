Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütünün birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda 2018-2019 öğretim yılında ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen bölümler açıklandı.
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinin ilan edilen listedeki bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, burs hakkından yararlanamayacak.
2018-2019 ÖĞRETİM YILI TC, KKTC ve III. ÜLKELERDEKİ ÜNİVERSİTELERDE BURS UYGULAMALARINDA İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜMLER
|
1
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
Lisans
|
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
|
Lisans
|
Spor Bilimleri
|
Lisans
|
Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi
|
Lisans
|
2
|
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
3
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
4
|
Eczacılık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
5
|
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
6
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
7
|
Görsel İletişim Tasarımı / Görsel Sanatlar (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
8
|
Grafik Tasarım (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
9
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
10
|
Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
11
|
Hukuk (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Uluslararası Hukuk (İngilizce)
|
Lisans
|
12
|
İngilizce Öğretmenliği
|
Lisans
|
13
|
İşletme (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Uluslararası İşletme (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
İşletme Yönetimi (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
14
|
Mimarlık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
15
|
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
16
|
Radyo TV Sinema (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
17
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
18
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Lisans
|
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|
Lisans
|
Türkçe Öğretmenliği
|
Lisans
|
19
|
Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
20
|
Zihin Engelliler Öğretmenliği / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği
|
Lisans
O zaman universiteler direk kapansin baska bolum kalmadi okunacak
Ada ülke sinde yaşadığı nı unuttu galiba Eğitim Bakanı nekaldi ki gençlerin okuyacağı