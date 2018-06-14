Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütünün birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda 2018-2019 öğretim yılında ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen bölümler açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının her yıl KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinin ilan edilen listedeki bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, burs hakkından yararlanamayacak.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI TC, KKTC ve III. ÜLKELERDEKİ ÜNİVERSİTELERDE BURS UYGULAMALARINDA İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜMLER