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Eğitim Bakanlığı, yeni liselerle ilgili açıklama yaptı

Eğitim Bakanlığı, Meral-Vedat Ertüngü Lisesi ve Esin Leman Lisesi’ne kayıt yaptıracak öğrenciler için açıklama yaptı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 15:39
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Eğitim Bakanlığı, yeni liselerle ilgili açıklama yaptı
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Açıklamada kayıt tarihi ve yerleri belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

Yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Meral – Vedat Ertüngü Lisesi ve Esin Leman Lisesi’ne kayıt yaptıracak olan değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz;

Meral – Vedat Ertüngü Lisesi’nin Ortaokul kısmı kayıt işlemleri 27-30 Haziran 2022 tarihlerinde İrsen Küçük Ortaokulunda; Esin Leman Lisesi ve Meral – Vedat Ertüngü Lisesi Lise kısmı kayıt işlemleri ise yine 27-30 Haziran 2022 tarihlerinde Lefkoşa Türk Lisesinde yapılacaktır.

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