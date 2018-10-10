Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94441
ALTIN
230.495
DOLAR
6.0244
STERLİN
7.9611
EURO
6.9516
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

Eğitim Bakanlığı’nda görev değişikliği

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:32
Eğitim Bakanlığı’nda görev değişikliği

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bürokratlarında bazı değişiklikler oldu.

Müsteşar Asım İdris’in yerine Mehmet Burhan, Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise Kemal Burgaç atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, 28 Şubat 2018’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan Asım İdris, 1 Ekim itibarıyla 6 Temmuz 2018’de bu bakanlıkta özel kalem müdürü mevkiine atanan Mehmet Burhan ise 8 Ekim itibarıyla görevden alındı.

Burhan, aynı gün bakanlık müsteşarlığına atanırken, Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise 9 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere Kemal Burgaç getirildi.

Müsteşar Asım İdris, bu görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Töre, gaziler heyetini kabul etti
Töre, gaziler heyetini kabul etti
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim