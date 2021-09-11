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Eğitim Beklemez İnisiyatifi Seyreltilmiş Eğitim Kararını Kınadı

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, seyreltilmiş eğitim kararını kınadı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 12:09
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Eğitim Beklemez İnisiyatifi Seyreltilmiş Eğitim Kararını Kınadı

İnisiyatif,   seyreltilmiş eğitimin pandemi ile mücadele aracı olmadığı görüşünü ifade ederek, “Yarattığınız fırsat eşitsizliğini hazmeden her ‘eğitimci’, gerçek bir ‘eğitimci’ değildir” dedi.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada seyreltilmiş eğitim kararının Eğitim Bakanlığı ile sendikalar arasında gerçekleşen son dakika pazarlığının sonucunda alındığı savunuldu ve “Tüm yazı ‘eğitim’ adına tek bir politika üretmeyen tüm tarafların, kendi zümresel çıkarları için çocukları heba ettiğini bildiğimizi bir kez daha yüksek sesle dile getiririz” denildi.

Açıklamada, bu kararı benimsemeyen gerçek eğitimcilerin,  toplumun geleceğini  düşünen politikacı ve bürokratlar ile kendi çocuğu dışında başka çocukların da geleceğini düşünen tüm duyarlı veliler ile beraber, daha iyisi için mücadele edeceği ve gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğini de bildirdi.

Son Güncelleme: 11.09.2021 12:14
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Beklemez İnisiyatifiSeyreltilmiş Eğitim
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