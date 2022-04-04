EĞİTİM DEĞİL , “SUÇ ADASI!”

Bahar Sancar- ÖZEL HABER

İSTATİSTİKLER KORKUNÇ… KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın en son açıkladığı verilere göre 175 kişi kapasiteli cezaevinde 578 mahkûm ve tutuklu bulunuyor. Mahkûmların 175’i KKTC vatandaşı, 132’si TC’li, 80’ni TC-KKTC, 191’i ise 3. dünya ülkesi vatandaşı. 3. Dünya ülkesi vatandaşı olan mahkûmların 113’ü ise öğrenci.

POLİS YAKALIYOR ONLAR DURMUYOR… Yabancı uyruklu öğrencilerin suça karışma oranlarının son yıllarda artması “Eğitim Adası” olarak bilinen KKTC’nin güvenliğini sorgulatıyor. Polis teşkilatının titiz çalışmaları ile yakalanan suçlu öğrenciler, yargılanma süreçlerinin ardından cezaevine gönderiliyor.

BU BOLLUĞUN KAYNAĞI NE?... KKTC’ye geldikten sonra ultra lüks araçlar satın alan, en lüks evlerde oturan öğrencilerin bu zenginliğe nasıl sahip olduğu ise sorgulanmıyor. Özellikle son zamanlarda bazı öğrencilerin özellikle uyuşturucu kullanımı ve satma suçlarından dolayı adli olaylara karışmasında artış gözlemlendi.

YETKİLİLER NE YAPIYOR?... Öğrenciler arasında da rahatsızlık yaratan bu duruma karşı yetkililerden henüz bir girişim bulunmuyor. Her alanda denetim konusunda sınıfta kalan KKTC, öğrencilerin suça karışmasını engellemek ve daha güvenli bir “Eğitim adası” yaratmak için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.