Künye
Kıbrıs 18
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...
Hamitköy'de korkutan olay! Soruşturma devam ediyor
Misafir olarak gitti! Bıçaklandı, soyuldu...
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı

EĞİTİM DEĞİL , “SUÇ ADASI!”

KKTC’ye öğrenci olarak gelen 3. Dünya vatandaşı yabancı uyruklu kişilerin suça karışma oranı her geçen gün artıyor. Cezaevi istatistikleri durumun vahametini gözler önüne seriyor…

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:36
615 Okunma
EĞİTİM DEĞİL , “SUÇ ADASI!”
banner108

Bahar Sancar- ÖZEL HABER

İSTATİSTİKLER KORKUNÇ… KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın en son açıkladığı verilere göre 175 kişi kapasiteli cezaevinde 578 mahkûm ve tutuklu bulunuyor. Mahkûmların 175’i KKTC vatandaşı, 132’si TC’li, 80’ni TC-KKTC, 191’i ise 3. dünya ülkesi vatandaşı. 3. Dünya ülkesi vatandaşı olan mahkûmların 113’ü ise öğrenci.

POLİS YAKALIYOR ONLAR DURMUYOR… Yabancı uyruklu öğrencilerin suça karışma oranlarının son yıllarda artması “Eğitim Adası” olarak bilinen KKTC’nin güvenliğini sorgulatıyor. Polis teşkilatının titiz çalışmaları ile yakalanan suçlu öğrenciler, yargılanma süreçlerinin ardından cezaevine gönderiliyor.

BU BOLLUĞUN KAYNAĞI NE?... KKTC’ye geldikten sonra ultra lüks araçlar satın alan, en lüks evlerde oturan öğrencilerin bu zenginliğe nasıl sahip olduğu ise sorgulanmıyor. Özellikle son zamanlarda bazı öğrencilerin özellikle uyuşturucu kullanımı ve satma suçlarından dolayı adli olaylara karışmasında artış gözlemlendi.

YETKİLİLER NE YAPIYOR?... Öğrenciler arasında da rahatsızlık yaratan bu duruma karşı yetkililerden henüz bir girişim bulunmuyor. Her alanda denetim konusunda sınıfta kalan KKTC, öğrencilerin suça karışmasını engellemek ve daha güvenli bir “Eğitim adası” yaratmak için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zammı geri çekin, maliye elini taşın altına koysun”
“Zammı geri çekin, maliye elini taşın altına koysun”
Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!
Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!
Sucuoğlu: "Halkın şikayetleri önemli”
Sucuoğlu: "Halkın şikayetleri önemli”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim