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Eğitim kurumlarında uyulması gereken kurallar açıklandı

Dershane, kurs yeri, ETÜD merkezleri ve özel okullarda uyulması gereken kurallar açıklandı.

02 Haziran 2020 Salı 18:54
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Eğitim kurumlarında uyulması gereken kurallar açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, 5 Haziran Cuma gününden itibaren faaliyete geçecek dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri ve özel okullarda uyulması gereken kuralları açıkladı.

Açıklamaya göre, dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri ve özel okullarda uyulması gereken kurallar şöyle:

  1. Veliler çocukları kuruma bırakırken sosyal mesafeyi koruyarak çocuklarını bırakmalıdır. Velilerin okula giriş çıkışları kısıtlandırılmalı ve bu dönemde okul ziyaretlerini randevu alarak gerçekleştirilmelidir.
  2. Çocuklar kuruma alınırken, hem velinin hem çocuğun ateşi ölçülmelidir.
  3. Kurum girişinde mutlaka dezenfektan, paspas ve el dezenfektanı bulundurulmalıdır.
  4. Kurumlarda kullanılacak olan tabak ve bardaklar, hijyen açısından tek kullanımlık olmalıdır.
  5. Hijyen açısından sınıflar içerisinde el dezenfektanı bulundurulmalıdır. Öğretmenler ve öğrenciler ellerini düzenli olarak dezenfekte etmelidir.
  6. Tuvalet ve lavabolarda sürekli hijyen sağlanmalıdır.
  7. Veli, okul idaresi ve öğretmenlerinin yüz yüze iletişimi en aza indirilmeli ve online olarak iletişime geçilmelidir.
  8. Veli bekleme alanları kaldırılmalıdır.
  9. Öğretmenler, kurum içerisinde siper maske takmalıdır.
  10. Yemekhaneye giderken her sınıf ayrı ayrı olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
  11. Sınıf klimaları düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir.
  12. Parka çıkarken her sınıf ayrı ayrı zamanlarda çıkarılmalıdır.
  13. Park oyuncakları, masa sandalyeler, kapı kolları, öğrencilerin sürekli temas ettikleri yerler belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
  14. Hasta olan (grip, öksürük ,ateş, kusma vs ) çocuklar kesinlikle kuruma alınmamalıdır.
  15. Lavabolarda bulundurulan el havluları tek kullanımlık olmalıdır.
  16. Öncelikli olarak çalışması zorunlu olan velilerin çocuklarının kayıtları yapılmalıdır.”
Anahtar Kelimeler:
Eğitim KurumlarıKoronavirüsCoronavirüs
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