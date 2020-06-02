Eğitim kurumlarında uyulması gereken kurallar açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, 5 Haziran Cuma gününden itibaren faaliyete geçecek dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri ve özel okullarda uyulması gereken kuralları açıkladı.

Açıklamaya göre, dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri ve özel okullarda uyulması gereken kurallar şöyle: